Экс-сотрудник нижегородской ИК-7 получил три года за разглашение государственной тайны

НИА "Нижний Новгород"
Нижегородский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, преступление было совершено в апреле 2020 года. Решением суда подозреваемый был признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Нижнем Новгороде двух лжесотрудников органов безопасности.
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