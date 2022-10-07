Экс-сотрудник нижегородской ИК-7 получил три года за разглашение государственной тайны Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, преступление было совершено в апреле 2020 года. Решением суда подозреваемый был признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Нижнем Новгороде двух лжесотрудников органов безопасности.