"Мисс Нижний Новгород-2022" Дарья Луконькина стала "Красой России" Общество

Фото: предоставлено пресс-службой Мининского университета

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Сочи 26 октября состоялся финал старейшего Всероссийского конкурса красоты "Краса России". Титул завоевала 19-летняя представительница Нижегородской области - Дарья Луконькина.

На протяжении 26 лет фестиваль объединяет на одной сцене девушек из разных регионов страны. В этот раз в конкурсе участвовала 51 красавица. Они демонстрировали свои таланты в разных сферах: танцах, вокале, акробатике, дефиле. Жюри присудило победу нижегородке.

Дарья учится в Минском университете на 2 курсе факультета управления и социально-технических сервисов - получает профессию учителя технологии и экономики. Также девушка работает аниматором и является участницей группы поддержки хоккейного клуба "Торпедо".

Напомним, в октябре этого года Дарья стала "Мисс Нижний Новгород".

Теперь нижегородка будет представлять Россию в конкурсе "Мисс Земля", который пройдёт на Филиппинах в ноябре.