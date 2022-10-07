Компания "Полимерпром" из Нижнего Новгорода увеличит производительность труда на 10% Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Производительность труда в ООО "Полимерпром" планируется увеличить на 10% благодаря бережливым технологиям. Как сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области, это станет возможным благодаря внедрению бережливых технологий труда.

По словам главы нижегородского минпрома Максима Черкасова, эксперты регионального центра компетенций (РЦК) изучили особенности производственного процесса у компании, сделали ряд предложений по улучшению трудовых показателей.

"Совместно с сотрудниками компании эксперты РЦК выбрали пилотный поток, на котором будут отрабатываться улучшения. Это работа со средними партиями химической продукции, которые дают около 15 процентов выручки компании", - сказал министр.

Ранее нижегородское судостроительное предприятие увеличило выработку на 5% благодаря нацпроекту.