"Экотропу" открыли в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Новый маршрут "Экотропа" появился с 27 октября в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода. В церемонии открытия принял участие министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

Согласно информации, общая длина нового пешеходного маршрута составляет 2 км. Для посетителей сквера предложат экскурсионную программу, также здесь установлены семь тематических стендов.

Как подчеркнул Денис Егоров, регион проводит большую комплексную работу по защите лесов. Министр призвал повышать уровень экологической культуры нижегородцев.

Также участники мероприятия посадили 20 лип в парке в рамках проекта "Сохраним лес". Всего в "Швейцарии" в этом году было высажено 820 деревьев, а с 2019 года в Нижегородской области высажено почти 3,5 млн деревьев.

Ранее белок из Калужского питомника выпустили в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода.