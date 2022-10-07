Почётные звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" присвоены ещё четырём бизнесменам Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Заксобрания на заседании 27 октября приняли решение о присвоении почётного звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" ещё четырём руководителям предприятий. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что от бизнеса в настоящее время зависит многое. А нижегородским предпринимателям удаётся не только находить новые возможности развития, но и помогать другим.

Председатель ЗС НО Евгений Люлин добавил, что задача №1 для любого крупного предприятия - это создание новых рабочих мест и подготовка квалифицированных кадров.

"Наши руководители показывают отличный пример того, что можно не только удержать лидерские позиции, но и наращивать эффективность производства. А эти качества сейчас на вес золота", - сказал спикер Заксобрания.

Почётное звание присвоено:

- Валерию Агафонову, генеральному директору ЗАО "Лысковский пивоваренный завод" (г. Лысково);

- Валерию Седунову, генеральному директору ОАО "Литейно-механический завод" (г. Семёнов);

- Анатолию Маликову, генеральному директору АО "Молоко", учредителю АО "Хмелевицы" (г. Шахунья);

- Агаси Алекяну, генеральному директору ООО "Специализированный застройщик "Автобан".

Напомним, звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" могут получить ИП, руководители и учредители юридических лиц, являющихся субъектами МСП, которые не менее 10 лет успешно вели предпринимательскую деятельность в регионе. Звание присваивается за особые заслуги в развитии региональной бизнес-сферы и территорий, активность в развитии государственно-частного партнерства, высокую результативность производственной деятельности, устанавливающие высокие стандарты качества продукции или услуг, обеспечивающие создание новых рабочих мест.

Ранее в этом году звание уже было присвоено директору ООО "Гранит" Андрею Абрамову, генеральному директору ООО "Сонет НН" Алексею Малышеву, индивидуальному предпринимателю Максиму Михееву, генеральному директору АО "Навашинский завод стройматериалов" Александру Тюрину и генеральному директору ООО "Нижегородская Фитнес Группа" Елене Фадеевой.