Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Институт клинической медицины создан в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2022 10:58  [11] В поселке Гнилицы Автозаводского района начали строить фельдшерско-акушерский пункт
28 октября 2022 10:04  [92] Аномальное потепление до +10° с дождём и ветром придут в Нижегородскую область в выходные
28 октября 2022 09:44  [86] Бумажные спецразрешения для большегрузов будут отменены в Нижегородской области с 2023 года
28 октября 2022 09:21  [124] Свет на целый день планово отключен в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 октября
27 октября 2022 19:15  [301] Госдума РФ утвердила закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
27 октября 2022 18:55  [274] Проезд к больнице №10 с улицы Чонгарской перекрыли до 28 декабря
27 октября 2022 17:06  [375] "Экотропу" открыли в нижегородском парке "Швейцария"
27 октября 2022 16:22  [343] Энтеровирусная инфекция с симптомами стоматита циркулирует в Нижегородской области
27 октября 2022 16:05  [530] "Мисс Нижний Новгород-2022" Дарья Луконькина стала "Красой России"
27 октября 2022 15:34  [254] Глава Нижнего Новгорода лично осмотрел дорожную технику для работы в зимний период
Общество

Свет на целый день планово отключен в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 октября

28 октября 2022 09:21  [124] Общество

Электроэнергию частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 октября в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

В частности, в пятницу света не будет в целой деревне в пригороде Нижнего Новгорода - в Кусаковке. Отключение электроэнергии запланировано с 9:00 до 18:00.

Кроме того, временно прекращено электроснабжение многоквартирных домов в Сормовском районе, расположенных по адресам: ул. Баренца, 9, 10, 12, 14, 16. Терпеть неудобства жителям 216 квартир придётся также с 9:00 до 18:00.

Также, по информации Россетей, плановые работы проводятся в Советском районе. Света не будет по адресам: ул. Бекетова, 32; ул. Заярская, 13; ул. Ладыжникова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Отключение запланировано с 9:00 до 16:00.

Внерегламентные работы будут проводиться с 9:00 до 16:00 в Приокском районе. Практически полностью будут обесточены улицы Крымская, Горная, Карбышева, Байкальская, Вадская, Вачская, Гагинская, Новосергачская, Перевозская, Полярная, а также проезды Вадский, Двинский и Спасский.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph