Свет на целый день планово отключен в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 октября Общество

Электроэнергию частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 октября в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

В частности, в пятницу света не будет в целой деревне в пригороде Нижнего Новгорода - в Кусаковке. Отключение электроэнергии запланировано с 9:00 до 18:00.

Кроме того, временно прекращено электроснабжение многоквартирных домов в Сормовском районе, расположенных по адресам: ул. Баренца, 9, 10, 12, 14, 16. Терпеть неудобства жителям 216 квартир придётся также с 9:00 до 18:00.

Также, по информации Россетей, плановые работы проводятся в Советском районе. Света не будет по адресам: ул. Бекетова, 32; ул. Заярская, 13; ул. Ладыжникова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Отключение запланировано с 9:00 до 16:00.

Внерегламентные работы будут проводиться с 9:00 до 16:00 в Приокском районе. Практически полностью будут обесточены улицы Крымская, Горная, Карбышева, Байкальская, Вадская, Вачская, Гагинская, Новосергачская, Перевозская, Полярная, а также проезды Вадский, Двинский и Спасский.