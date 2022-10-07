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Общество

Аномальное потепление до +10° с дождём и ветром придут в Нижегородскую область в выходные

28 октября 2022 10:04  [92] Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ближайшие несколько дней в Нижегородской области окажутся аномально тёплыми благодаря активным атлантическим циклонам. Но воздушные массы будут перенасыщены влагой, поэтому регион накроют облака, и будут идти дожди. Впрочем, потепление будет кратковременным - и уже в начале следующей недели в регионе случится мощное арктическое вторжение.

В пятницу, 28 октября, будет пасмурно, ветер юго-западный 1-4 м/с. Атмосферное давление около 755 мм рт. ст.Днём термометры покажут 4...+5°C. К вечеру ветер усилится, пойдёт дождь, ночью температура воздуха понизится до +3°C.

В субботу атмосферное давление в течение дня опустится с 750 до 738 мм рт.ст. Весь дуть будет дуть напористый южный ветер, дождь также затянется на весь день, а температура постепенно повысится с +3° до +6...+7°.

В воскресенье температура будет аномальной для 30 октября - утром +7...+8°, а днём термометры могут зафиксировать до +10°C. Давление опустится значительно ниже нормы - до 731-733 мм рт.ст. Но затем ветер сменится на западный, усилится до 7-8 м/с, разгонит дождевые облака, и во второй половине дня начнётся постепенное снижение температуры - до +2...+4°C. Уже к ночи синоптики прогнозируют дождь со снегом и заморозки.

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