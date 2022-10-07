В поселке Гнилицы Автозаводского района начали строить фельдшерско-акушерский пункт Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

В поселке Гнилицы Нижнего Новгорода началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков в рамках "партийного десанта" провел выездное совещание на строительной площадке.

Раньше жителей в поселках Гнилицы, Стригино, Нагулино обслуживал филиал городской больницы №40, но его закрыли из-за аварийности здания. Гнилицкая больница обслуживала около 4,5 тысяч человек. Здание самой Гнилицкой больницы было построено в 1910 году и капитальному ремонту не подлежит.

Владимир Солдатенков ознакомился с проектом строительства, ходом работ, пообщался с представителями подрядной организации.

На данный момент сделан фундамент, стоят опоры, на которые уже установили кровлю, идет возведение конструкции стен. Работы ведутся по графику.

Заместитель секретаря реготделения "Единой России" отметил, что строительство, модернизация и ремонт медицинских объектов является одним из важнейших положений народной программы партии в сфере здравоохранения.

"Строительство ФАПов особенно актуально для удаленных поселков находящихся не только в городе, но и по всей области - для доступности оказания медицинской помощи, для проведения обязательных процедур, включая вакцинацию. Модульные фельдшерско-акушерские пункты создаются по современным технологиям и с соблюдением требований экологической безопасности. Подрядная организация планирует завершение строительства в конце 2022 года, согласно заключенному контракту. Будем следить за строительством данного объекта, открытие которого жители ждут с нетерпением", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Напомним, развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в реализации народной программы партии "Единая Россия". Инициативы по развитию здравоохранения, качества и доступности медицинских услуг вошли в блок "Здоровье человека" народной программы партии.

По инициативе "Единой России" было значительно увеличено финансирование здравоохранение. Средства направлены прежде всего на модернизацию первичного звена здравоохранения: на строительство ФАПов, оснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием, заложены средства на поставку "скорых" в регионы и мобильных медкомплексов в малые города и села, ремонт медицинских объектов, а также на поддержку медицинских работников.