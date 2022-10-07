Можно ли управлять своей жизнью?

Авторство представляет собой взгляд на жизнь, согласно которому мы можем управлять своей судьбой, задавая ей направление. Воспринимать данную позицию может оказаться сложно, потому что в ней есть что-то от литературы. Будто мы можем создавать персонажей, которые войдут в нашу историю и сыграют в ней определенную роль. Использование метафоры поможет изменить угол наблюдения данного вопроса. Если информация в статье окажется вам интересной, то психолог онлайн поможет проработать ее и воплотить в жизнь с помощью эффективных техник.

Метафора — капитан корабля

Вообразите капитана огромного, мощного и современного судна. При должном управлении, оно способно выдержать штормы, игнорировать волнение на море и выполнить поставленные перед ним задачи. При этом главарь на корабле временный, потому что метафора связана не со всей жизнью, а с ее частью. Этапы могут быть разными и требовать от нас разных подходов и стилей управления. Капитан не отождествляет себя с кораблем, а только управляет им.

Задайте себе вопросы: "Моя жизнь меняется или неизменна во времени?", "Сколько этапов и ролей может быть в моей жизни?", "Что меняется, а что остается неизменным при смене ролей?".

Миссия, подготовка и достижение цели

Капитан способен выбирать экспедицию. Так, он может попасть в одно и то же место разными путями или через разные океаны. Он оценивает риски и сложности, подбирает команду и методы управления кораблем. Он позаботится о наличии продовольствия и топлива, будет останавливаться для заправки и пополнения припасов.

В сфере навигации капитан честен с собой — он знает координаты расположения корабля, что ждет его дальше по курсу. На палубе есть карты и рабочие компасы, на практике нужна точная информация. Конечно, ему может что-то не нравиться, но он предпочитает иметь дело с неприятной правдой, чем тешить себя иллюзиями.

В ходе движения к цели капитан вносить поправки и изменения. Так, если команда ленится или придается пьянству, он принимает меры, а не закрывает глаза на происходящее. В противном случае экспедиция завершится провалом. Варианта "ничего не делать" у капитана нет. Если решение было неверным или не принесло пользы, он меняет его и делает что-то еще. Вряд ли во время шторма он будет искать виноватых или срываться на команду. Он в первую очередь действует.

Капитан является главным на корабле, он отвечает за ход и достижение результата миссии, за команду и состояние судна. Он видит все несовершенство мира и знает, что времени жаловаться нет — нужно принимать решения и двигаться дальше.

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