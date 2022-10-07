Депутат ЗСНО Владимир Бабаев оценил работы по благоустройству в Володарском районе Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Бабаев во время рабочей поездки проверил объекты благоустройства в Володарском районе. Мониторинг прошел в рамках депутатского контроля за реализацией народной программы "Единой России".

Парламентарий оценил выполненный ремонт автомобильной дороги на ул. Ленина в поселке Смолино и от производственной площадки агрофирмы "Птицефабрика Сеймовская" по ул. Полевой в Володарске. Работы выполнены в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

"В последние годы мы видим, что опорные автомобильные магистрали активно приводятся в соответствие нормативам. Однако по части муниципальных дорог местного значения еще необходимо нарастить темпы дорожного строительства", - отметил депутат Евгений Бабаев.

Также депутат в поселке Смолино осмотрел общественные территории, которые благоустраиваются по региональным и федеральным проектам.

Так, в рамках регионального проекта "Вам решать!" благодаря инициативе жителей проведен ремонт тротуара.

А по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" выполняются работы по благоустройству сквера на ул. Энтузиастов. В результате у жителей появится новая пешеходная зона для прогулок и площадка для занятия спортом на свежем воздухе.

"Мне всегда отрадно видеть, как благоустройство приходит в малые города и поселки. Обновление общественных пространств в таких местах задает новое течение жизни. Важно при этом, еще на стадии проектирования, применять современные урбанистические решения для того, чтобы подобные объекты не разочаровывали в отдельных деталях. В целом администрацией Володарского района проделана большая работа, и я уверен, что в новом году мы увидим реализацию новых планов по благоустройству!", - сделал заключение по итогам рабочей поездки Евгений Бабаев.

Напомним, в рамках работы "Партийного десанта" в регионе проходят мониторинги реализации народной программы "Единой России".

Ремонт дорог и благоустройство территорий – одни из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу. Депутатский корпус, партактив вместе с общественниками выезжают на объекты, проверяют объемы, качество и сроки работ, обсуждают замечания, предложения.