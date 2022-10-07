Замгубернатора Петр Банников открыл муниципальное пожарное депо в Краснооктябрьском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Строительство объекта стало возможным благодаря программе "Вам решать!". Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на открытие пожарного депо в селе Кечасово Краснооктябрьского района приехал заместитель губернатора Петр Банников.

По его словам, муниципальная пожарная охрана Нижегородской области работает очень профессионально.

"Несмотря на сложную экономическую обстановку, правительство Нижегородской области и руководство Краснооктябрьского района находят возможность последовательно решать вопросы обеспечения пожарной безопасности жителей. Ввод в строй пожарного депо позволит обеспечить пожарную безопасность ближайших населённых пунктов", - отметил замглавы региона.

Стоимость строительства составила 2,7 млн рублей. Правительство Нижегородской области передало для района два пожарных автомобиля на базе "Урал", один из которых будет нести службу в новом пожарном депо.

Ранее сообщалось, что благоустройство набережной завершили в поселке Сокольское по программе "Вам решать!".