Замгубернатора Петр Банников открыл муниципальное пожарное депо в Краснооктябрьском районе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Строительство объекта стало возможным благодаря программе "Вам решать!". Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на открытие пожарного депо в селе Кечасово Краснооктябрьского района приехал заместитель губернатора Петр Банников.
По его словам, муниципальная пожарная охрана Нижегородской области работает очень профессионально.
"Несмотря на сложную экономическую обстановку, правительство Нижегородской области и руководство Краснооктябрьского района находят возможность последовательно решать вопросы обеспечения пожарной безопасности жителей. Ввод в строй пожарного депо позволит обеспечить пожарную безопасность ближайших населённых пунктов", - отметил замглавы региона.
Стоимость строительства составила 2,7 млн рублей. Правительство Нижегородской области передало для района два пожарных автомобиля на базе "Урал", один из которых будет нести службу в новом пожарном депо.
Ранее сообщалось, что благоустройство набережной завершили в поселке Сокольское по программе "Вам решать!".
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