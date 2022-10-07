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Общество

Дом народного единства организовал в Нижегородской области 58 пунктов по поддержке мобилизованных и их семей

28 октября 2022 18:12  [105] Общество
Фото: Олег Булыгин

Фото: Олег Булыгин

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области работают 58 пунктов по поддержке военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, от нижегородцев здесь ежедневно принимают вещи первой необходимости для бойцов.

"Жители региона приносят теплые вещи, предметы быта, необходимые в полевых условиях. Помочь мобилизованным землякам готовы многие нижегородцы. Для удобства Дом народного единства открыл точки в каждом муниципальном образовании", - отметил руководитель Дома народного единства Константин Исаев.

Кроме того, есть возможность оказать материальную помощь для военнослужащих.  

Информация об способах перевести средства для поддержки размещена на сайте Дома народного единства:https://дом-единства.рф/. Перечень адресов пунктов на сайте дополняется.

Ранее сообщалось, что для мобилизованных и их семей в Нижегородской области доступны различные меры поддержки.

 

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Теги:
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