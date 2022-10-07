Почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Число приобретенных лицензий отечественного ПО в Нижегородской области за девять месяцев 2022 года превысило 10 тыс. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона, на эти цели 4,2 тыс. нижегородских компаний потратили более 23,6 млн рублей.

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что за три квартала число приобретенных лицензий увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 4 раза.

Он подчеркнул, что данная программа позволяет решить сразу две основные задачи: для бизнеса это программное обеспечение со скидкой, а для разработчиков - возможность выйти на рынок со своим решением и получить новых партнеров.

Мера поддержки в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов.