Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
28 октября 2022 18:35  [93] Почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей
28 октября 2022 17:23  [106] МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит
28 октября 2022 15:18  [108] ВТБ получил две награды в премии "Best for Life Design Award"
28 октября 2022 12:32  [146] ПСБ расширяет региональную сеть в Республике Крым и Севастополе
28 октября 2022 12:26  [143] Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ
28 октября 2022 12:07  [138] Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по вкладам
28 октября 2022 11:42  [131] ВТБ: только пятая часть россиян хранит сбережения в наличных
27 октября 2022 19:43  [595] Почётные звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" присвоены ещё четырём бизнесменам
27 октября 2022 18:14  [303] ВТБ начал работать по новым условиям "семейной ипотеки"
27 октября 2022 17:49  [450] Всероссийская конференция "Цифровой Росатом" открылась в Нижнем Новгороде
Бизнес

Почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей

28 октября 2022 18:35  [93] Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Число приобретенных лицензий отечественного ПО в Нижегородской области за девять месяцев 2022 года превысило 10 тыс. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона, на эти цели 4,2 тыс. нижегородских компаний потратили более 23,6 млн рублей.

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что за три квартала число приобретенных лицензий увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 4 раза.

Он подчеркнул, что данная программа позволяет решить сразу две основные задачи: для бизнеса это программное обеспечение со скидкой, а для разработчиков - возможность выйти на рынок со своим решением и получить новых партнеров.

Мера поддержки в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. 

Ранее сообщалось, что нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph