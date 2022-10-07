Музыкальный фестиваль пройдет в "Пакгаузах" на Стрелке к Дню народного единства Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Музыкальный фестиваль "Наследие. Грани традиций" пройдет вечером 3 ноября в культурном центре Нижнего Новгорода "Пакгаузы" на Стрелке. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, программа фестиваля будет состоять из произведений классических композиторов, в том числе таких как П.И. Чайковский М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и многих других.

Кроме того, зрители смогут услышать любимые народные песни и известные романсы.

В мероприятии примут участие Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова, дирижер – художественный руководитель оркестра Борис Схиртладзе; квартет солистов оркестра La Voce Strumentale в составе: Кристина Траулько (скрипка), Мария Балабух (скрипка), Мария Евдокимова (альт), Анна Прохорова (виолончель), а также солисты Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им А.С. Пушкина Елена Сизова, Михаил Наумов, Олег Федоненко и Яна Дьякова. В праздничном концерте примут участие любимые нижегородцами исполнители народных песен Максим Павлов и Майя Балашова.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.