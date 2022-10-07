Новая остановка появилась на пути следования электропоезда сообщением Нижний Новгород - Казань Общество

Новая остановка появилась на пути следования дополнительного ускоренного электропоезда между Нижним Новгородом и Казанью.

По информации пресс-службы ГЖД, электричка, курсирующая с 28 октября, теперь будет останавливаться в Чувашии на станции Вурнары.

Согласно информации, остановки также предусмотрены на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Напомним, отправление из столицы Приволжья ежедневно в 05:10, в столицу Татарстана поезд прибывает в 11:30.

Что касается движения в обратную сторону, отправление в 15:50, на нижегородский вокзал поезд прибывает в 22:10.