Новая остановка появилась на пути следования электропоезда сообщением Нижний Новгород - Казань

Новая остановка появилась на пути следования дополнительного ускоренного электропоезда между Нижним Новгородом и Казанью.
По информации пресс-службы ГЖД, электричка, курсирующая с 28 октября, теперь будет останавливаться в Чувашии на станции Вурнары.
Согласно информации, остановки также предусмотрены на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.
Напомним, отправление из столицы Приволжья ежедневно в 05:10, в столицу Татарстана поезд прибывает в 11:30.
Что касается движения в обратную сторону, отправление в 15:50, на нижегородский вокзал поезд прибывает в 22:10.
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