Три человека пострадали в ДТП в Лысковском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Три человека были госпитализированы после аварии в Лысковском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла на 395 км трассы М-7. В результате столкновения трех легковых и одного грузового автомобиля пострадали трое несовершеннолетних детей возрастом три месяца, 7 и 9 лет.

Всех пострадавших доставили в ЦРБ города Лысково.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Чкаловском районе.