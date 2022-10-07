Три человека пострадали в ДТП в Лысковском районе

НИА "Нижний Новгород"
Три человека были госпитализированы после аварии в Лысковском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла на 395 км трассы М-7. В результате столкновения трех легковых и одного грузового автомобиля пострадали трое несовершеннолетних детей возрастом три месяца, 7 и 9 лет.
Всех пострадавших доставили в ЦРБ города Лысково.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Чкаловском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+