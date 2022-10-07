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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Лысковском районе

30 октября 2022 16:25  [43] Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Три человека были госпитализированы после аварии в Лысковском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла на 395 км трассы М-7. В результате столкновения трех легковых и одного грузового автомобиля пострадали трое несовершеннолетних детей возрастом три месяца, 7 и 9 лет. 

Всех пострадавших доставили в ЦРБ города Лысково.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Чкаловском районе.

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Теги:
ДТП
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