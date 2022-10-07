Футбольный клуб "Пари НН" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2 Спорт

Фото: fcnn.ru

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" в 15-туре Российской премьер-лиги проиграл в Самаре местным "Крыльям Советов" со счетом 1:2. Об этом сообщается на сайте fcnn.ru.

Согласно информации, нижегородцы первыми открыли счет: на 32-й минуте с пенальти отличился Сулейманов.

Однако во втором тайме хозяева поля смогли дважды поразить ворота соперника. На 90-й минуте счет сравнял Евгеньев, а на 99-й с пенальти отличился Бейл.

После 15 игр ФК "Пари НН" набрал 13 очков и находится на 12-м месте в таблице РПЛ.

Ранее ФК "Пари НН" проиграл “Зениту со счетом 0:3.