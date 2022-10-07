Нацпроекты — людям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Институт клинической медицины создан в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Новые игры в вашем телефоне

31 октября 2022 09:10  [65]

В отличие от профессиональных геймеров, которые живут своими компьютерными приложениями и тратят на нахождение там слишком много времени, те люди, которые скачают игры на Андроид бесплатно, могут серьезными поклонниками компьютерных развлечений не быть. Ну вот правда – зачем взрослым людям устанавливать себе на телефон подобные игры и играть в них целый день?

Кто же может стать пользователем этих сервисов? Во-первых, и это самый большой сегмент, - люди, которые ездят на работу, к примеру, на метро. Если раньше все пассажиры метрополитена читали или спали, то сейчас многие из них перешли в разряд игроков – а как еще можно эффективно убить время, проводимое в общественном транспорте? Еще одна категория – это люди, находящиеся в очереди. Там тоже можно отвлечься от терзающего душу ожидания, особенно если эта очередь движется слишком медленно.

Часто людям мало одного телевизора или ноутбука для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. Вот и получается, что в дополнении к любимому сериалу возникают и возможность поиграть в игру на телефоне. Это задача для тех, кто может одновременно заниматься двумя делами. Да и просто поваляться в выходной день на диване, ничего не включая и ничем не занимаясь, а просто нажимая кнопки на экране телефона – весьма эффективный и часто используемый многими вид отдыха.

Для всех этих случаев вы можете скачать Android приложения. На соответствующих ресурсах в Интернете вы найдете как простые аркады, которые подойдут даже для кнопочных телефонов, так и более сложные игры, в которых присутствует собственная история, оригинальные персонажи, незамысловатый, однако лихо закрученный сюжет, а некоторые игры обрастают собственной вселенной, в которой , по задумке автора, и живут все персонажи.

Если единственный способ отдохнуть от скучных и однообразных серых будней – это установить игру на ваш смартфон, то мы будем рады видеть вас на нашем сайте. Выбор игр поражает воображение – тут вы найдете азартные (игры в карты) и гонки, ролевые и головоломки, стрелялки и бродилки, стратегии и спортивные соревнования, хорроры и экшены. Словом, вариантов много, на любой вкус. К каждой игре имеется подробное описание, благодаря которому принять решение о скачивании будет не так уж и сложно. Закачка совершенно бесплатная – все для удобства и хорошего настроения нашего пользователя. Ещё раз хочется обратить ваше внимание, что для владельцев телефонов Apple предусмотрены другие ресурсы – тут можно скачать лишь игры для телефонов, работающих на системе Android.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph