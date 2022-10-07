Женщину с наркотиками задержали в Московском районе

НИА "Нижний Новгород"
Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали женщину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел на улице Бурнаковской в Московском районе.
В ходе досмотра стражи порядка обнаружили у местной жительницы 1990 года рождения сверток с наркотическим веществом мефедрон массой 2,962 гр.
В отношении женщины возбудили дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее двух молодых закладчиков задержали в Балахнинском районе.
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