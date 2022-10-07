Женщину с наркотиками задержали в Московском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали женщину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице Бурнаковской в Московском районе.

В ходе досмотра стражи порядка обнаружили у местной жительницы 1990 года рождения сверток с наркотическим веществом мефедрон массой 2,962 гр.

В отношении женщины возбудили дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее двух молодых закладчиков задержали в Балахнинском районе.