Всероссийский фестиваль студенческих театров "Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: организаторы мероприятия
НИА "Нижний Новгород"
Нижний Новгород с 1 по 3 ноября станет площадкой для второго всероссийского фестиваля театральных капустников для любительских студенческих и молодежных театров "Веселая коза. Поколение Ы". Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Согласно информации, в фестивале примут участие 100 молодых актеров, которые покажут собственные музыкально-юмористические номера.
создадут авторские зарисовки, основываясь на собственном опыте,
В состав жюри войдут признанные мастера "капустного жанра": актёр театра и кино, продюсер, режиссёр Эдуард Радзюкевич (г. Москва), актёр театра и кино, певец, композитор Иван Замотаев (г. Москва), актриса театра "Фэст" Наталья Галютина (г. Мытищи) и другие.
Конкурсные дни фестиваля будут проходить1-2 нояб ряв Доме Актера по адресу: ул. Пискунова, 10.
Гала-концерт состоится 3 ноября в 18:00 в актовом зале НГТУ им. Алексеева по адресу: ул. Минина, 24. Вход для зрителей свободный, но по регистрации:https://angagement.timepad.ru/event/2213874/.
Также гала-концерт будет транслироваться онлайн в группе ВКонтакте:https://vk.com/club202678458.
Ранее сообщалось, что фестиваль-конкурс театральной импровизации "Веселая коза. Перезагрузка" открылся в Нижнем Новгороде.
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