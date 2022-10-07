Всероссийский фестиваль студенческих театров "Веселая коза. Поколение Ы" пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород с 1 по 3 ноября станет площадкой для второго всероссийского фестиваля театральных капустников для любительских студенческих и молодежных театров "Веселая коза. Поколение Ы". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, в фестивале примут участие 100 молодых актеров, которые покажут собственные музыкально-юмористические номера.

создадут авторские зарисовки, основываясь на собственном опыте,

В состав жюри войдут признанные мастера "капустного жанра": актёр театра и кино, продюсер, режиссёр Эдуард Радзюкевич (г. Москва), актёр театра и кино, певец, композитор Иван Замотаев (г. Москва), актриса театра "Фэст" Наталья Галютина (г. Мытищи) и другие.

Конкурсные дни фестиваля будут проходить1-2 нояб ряв Доме Актера по адресу: ул. Пискунова, 10.

Гала-концерт состоится 3 ноября в 18:00 в актовом зале НГТУ им. Алексеева по адресу: ул. Минина, 24. Вход для зрителей свободный, но по регистрации:https://angagement.timepad.ru/event/2213874/.

Также гала-концерт будет транслироваться онлайн в группе ВКонтакте:https://vk.com/club202678458.

Ранее сообщалось, что фестиваль-конкурс театральной импровизации "Веселая коза. Перезагрузка" открылся в Нижнем Новгороде.