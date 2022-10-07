Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Лучший выбор шин в Нижнем Новгороде в сети ШИНСЕРВИС

31 октября 2022 10:24  [82]

Поведение автомобиля на дороге, комфорт и безопасность во многом зависят от качества шин. В последнее время на рынке все чаще попадаются подделки, особенно на известные мировые бренды, которые по своим свойствам и эффективности значительно уступают оригиналам. Покупка шин у официальных представителей исключает возможность столкнуться с контрафактом, гарантирует качество, надежность и высокие эксплуатационные свойства приобретенной продукции.

Федеральная сеть ШИНСЕРВИС является официальным дилером шин крупнейших мировых и отечественных брендов, что подтверждают многочисленные сертификаты соответствия. Автомобилисты высоко ценят широкий ассортимент шин и других автотоваров в магазинах сети, удобный и быстрый сервис, а также профессиональную помощь экспертов при выборе резины для своего автомобиля. Торгово-сервисные центры компании расположены в крупнейших городах России и в регионах европейской части страны.

В Нижнем Новгороде работают 3 автосервисных центра, в каждом из которых можно приобрести шины практически для любого автомобиля: легковых авто, кроссоверов, внедорожников и малогабаритного коммерческого транспорта. Среди широкого ассортимента можно найти омологированные покрышки, разработанные специально для конкретной марки и модели автомобиля; с технологией Runflat и Seal, позволяющие продолжить движение после прокола без необходимости замены колеса.

Получить подробную информацию о шинах можно у специалистов автосервисного центра или по телефону. Специалисты расскажут о преимуществах и недостатках конкретной модели, в каких условиях эксплуатации покрышка будет наиболее эффективной, к какому стилю вождения и типу дорожного покрытия адаптирована шина. На сайте также есть удобный подбор по автомобилю и по параметрам.

А для того чтобы покупки стали еще и выгодными, в сети ШИНСЕРВИС регулярно проводятся акции: бесплатный шиномонтаж и хранение, рассрочка до 6 месяцев без переплат по картам Халва и Свобода, подготовка к утилизации за 1 рубль, скидки на шины, кэшбэк на определенные покупки, эксклюзивные акции совместно с производителями шин.

Являясь официальным дилером, ШИНСЕРВИС предоставляет услуги по “Расширенной гарантии”. При покупке шин определенного бренда и ассортимента можно осуществить бесплатный ремонт или бесплатную замену испорченной шины на новую в любой удобной точке сети. Условия гарантии действуют на непредумышленные повреждения, грыжи, разрывы и выпадение шипов. Срок гарантии у определенных брендов действует в течение пяти лет, а у некоторых пожизненно!

Выбирайте правильные шины для своего автомобиля в ШИНСЕРВИС.

Источник: nizhny-novgorod.shinservice.ru

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph