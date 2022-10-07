Лучший выбор шин в Нижнем Новгороде в сети ШИНСЕРВИС

Поведение автомобиля на дороге, комфорт и безопасность во многом зависят от качества шин. В последнее время на рынке все чаще попадаются подделки, особенно на известные мировые бренды, которые по своим свойствам и эффективности значительно уступают оригиналам. Покупка шин у официальных представителей исключает возможность столкнуться с контрафактом, гарантирует качество, надежность и высокие эксплуатационные свойства приобретенной продукции.

Федеральная сеть ШИНСЕРВИС является официальным дилером шин крупнейших мировых и отечественных брендов, что подтверждают многочисленные сертификаты соответствия. Автомобилисты высоко ценят широкий ассортимент шин и других автотоваров в магазинах сети, удобный и быстрый сервис, а также профессиональную помощь экспертов при выборе резины для своего автомобиля. Торгово-сервисные центры компании расположены в крупнейших городах России и в регионах европейской части страны.

В Нижнем Новгороде работают 3 автосервисных центра, в каждом из которых можно приобрести шины практически для любого автомобиля: легковых авто, кроссоверов, внедорожников и малогабаритного коммерческого транспорта. Среди широкого ассортимента можно найти омологированные покрышки, разработанные специально для конкретной марки и модели автомобиля; с технологией Runflat и Seal, позволяющие продолжить движение после прокола без необходимости замены колеса.

Получить подробную информацию о шинах можно у специалистов автосервисного центра или по телефону. Специалисты расскажут о преимуществах и недостатках конкретной модели, в каких условиях эксплуатации покрышка будет наиболее эффективной, к какому стилю вождения и типу дорожного покрытия адаптирована шина. На сайте также есть удобный подбор по автомобилю и по параметрам.

А для того чтобы покупки стали еще и выгодными, в сети ШИНСЕРВИС регулярно проводятся акции: бесплатный шиномонтаж и хранение, рассрочка до 6 месяцев без переплат по картам Халва и Свобода, подготовка к утилизации за 1 рубль, скидки на шины, кэшбэк на определенные покупки, эксклюзивные акции совместно с производителями шин.

Являясь официальным дилером, ШИНСЕРВИС предоставляет услуги по “Расширенной гарантии”. При покупке шин определенного бренда и ассортимента можно осуществить бесплатный ремонт или бесплатную замену испорченной шины на новую в любой удобной точке сети. Условия гарантии действуют на непредумышленные повреждения, грыжи, разрывы и выпадение шипов. Срок гарантии у определенных брендов действует в течение пяти лет, а у некоторых пожизненно!

Выбирайте правильные шины для своего автомобиля в ШИНСЕРВИС.

Источник: nizhny-novgorod.shinservice.ru

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

*На правах рекламы.