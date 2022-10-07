Работы по благоустройству девяти дворовых территорий завершились на Бору Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Жители девяти многоквартирных домов в этом году получили новые благоустроенные территории. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" было выделено более 20 млн рублей на асфальтировку и реконструкцию систем освещения во дворах.

В ходе рабочего совещания глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" городского округа город Бор Алексей Боровский проинспектировал качество работ вместе с представителями администрации и подрядных организаций.

Во дворах Крупской, 2 и Советская, 11 заасфальтированы проезды, проложены тротуары, завершаются работы по освещению. Порядка 1 млн рублей было направлено на благоустройство двора у дома №30 по ул. Коммунистической. Здесь были выполнены работы по асфальтировке придомовой территории, подъездной группы, освещению. Завершены и работы у 4-х домов в поселке Большое Пикино, во дворах Чайковского, 14 и Советская, 26А.

"По итогам проведения конкурсных процедур образовалась определенная экономия. Эти средства были направлены на мероприятия в рамках этой же программы. Решено было провести благоустройство еще двух дворовых территорий - в поселке Неклюдово на улице Трудовая у домов № 3 и 5. Там уже начаты работы по асфальтировке, будет проведена и реконструкция освещения. Все работы будут выполнены в этом году. Сейчас мы формируем план по благоустройству дворов уже на следующий год", - сообщил заместитель главы администрации Александр Ворошилов.

Как отметил Алексей Боровский, активно по программе муниципалитет работает с 2020 года. Первым шагом были встречи с домоуправляющими компаниями, с коллективами жителей домов. На встречах были разъяснены условия участия в программе по благоустройству дворовых территорий.

"Софинансирования со стороны жителей нет. Нужно лишь желание и готовность жителей. Заявок на участие приходит немало. Но когда дело доходит до проведения общего собрания собственников и их согласия – здесь многие останавливаются, не набирая необходимого кворума. Заявки на будущий год уже есть, хочется, чтобы их было больше. Чтобы как можно больше территорий в нашем округе были благоустроены", - подчеркнул глава городского округа.

Главное условие участия – это включение благоустроенной территории в состав общедомового имущества. Такое решение должны принять собственники жилых помещений на общем собрании.

Напомним, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" всего в Нижегородской области в текущем году планируется благоустроить порядка 100 общественных пространств и более 350 придомовых территорий.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект "Единой России" "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей.

Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий. С каждым годом жители все активнее участвуют в голосовании по выбору объектов, в общественных слушаниях по созданию дизайн-проектов и затем в контроле за исполнением работ.

В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений и наказов по благоустройству. В рамках "партийного десанта" депутатский корпус, партактив выезжают на объекты, вместе с жителями проверяют качество и сроки работ, обсуждают замечания, предложения.