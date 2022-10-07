График работы двух клиентских офисов "ТНС энерго НН" изменится с 1 ноября Общество

В "ТНС энерго НН" сообщили, что с 1 ноября 2022 года меняется график работы двух клиентских офисов компании по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б и г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6.

Новый график работы центров обслуживания клиентов:

Понедельник-четверг: с 8:00 до 17:00

Пятница: с 8:00 до 15.45

Суббота и воскресенье: выходные дни.

Направить обращение и сканированные копии документов можно дистанционно, без посещения клиентского офиса, на сайте компании в разделе "Написать обращение как частный клиент", передать показания электросчетчика – на сайте nn.tns-e.ru, а также в мобильном приложении и личном кабинете.

Задать интересующие вопросы и передать показания прибора учета электроэнергии также можно по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70.