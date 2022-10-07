Дефицит кадров в нижегородской оборонной промышленности составляет 10-12 тысяч сотрудников Экономика

Фото: ТПП Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дефицит кадров в нижегородской оборонной промышленности составляет 10-12 тысяч сотрудников. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян на заседании Правления и Совета Торгово-промышленной палаты региона.

Согласно информации, вместе с этим отмечается падение производства в автомобилестроении, но в некоторых отраслях удалось достичь увеличения выпускаемой продукции, например, в металлургии.

По словам Андрея Саносяна, в настоящее время основной задачей является обеспечение производства сырьем и комплектующими. Для этого одним из первых в России в регионе был создан центр импортозамещения, который уже обрабатывает более 7,2 тысяч позиций.

Также замгубернатора напомнил, что из регионального бюджета было выделено более 600 млн рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности, а максимальная сумма займа для системообразующих предприятий увеличена до 50 млн рублей. На данный момент уже одобрено 19 проектов на сумму около 500 млн рублей.

Кроме того, ФРП предоставляет гранты, компенсацию затрат на оборудование и другие программы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Ранее о дефиците кадров в ОПК заявил Александр Щелоков. По его словам, оборонные предприятия Арзамаса нуждаются минимум в 1000 сотрудниках.

Также Иван Носков сообщил о частичном переводе оборонной промышленности Дзержинска на усиленный режим работы.