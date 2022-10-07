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Общество

Нижегородцев на этой неделе ожидают трехдневные выходные из-за Дня народного единства

31 октября 2022 12:33  [71] Общество

Фото: Александр Воложанин, архив

Нижегородцев на этой неделе ожидают трехдневные выходные из-за Дня народного единства. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

Согласно информации, текущая рабочая неделя продлится с 31 октября по 3 ноября. При этом в четверг рабочий день будет сокращен на 1 час.

Таким образом, выходным для нижегородцев станет и пятница, 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства. 

Следующие длинные выходные ожидают россиян в новогодние праздники. Нерабочими будут дни с 31 декабря по 8 января.

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