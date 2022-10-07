Система вентиляции помещений и ее особенности

Вентиляция играет важную роль в обеспечении комфортности в любом помещении. Именно благодаря ей производится замена загрязненного воздуха свежим и формируется воздушно-тепловой обмен, оказывающий положительное влияние не только на животных и людей, но и на мебель, произведения искусства и продукты. Вентиляционные системы классифицируются на несколько видов в соответствии с их предназначением и местом использования. Если вам требуется система вентиляции помещения, то разработку проекта и монтажные работы лучше всего заказывать в профессиональной компании, которая имеет многолетний опыт и гарантирует качественный результат.

Разновидности систем вентиляции

Действие естественной вентиляции происходит благодаря температурной разнице внутри и снаружи здания. Устройство подобных систем просто и не требует применения сложных приборов и дорогостоящих материалов. Однако у них имеется существенный недостаток: поскольку действие подобных систем напрямую зависит от погодных условий и не может быть отрегулировано, то они не всегда способны справляться со своей задачей.

В этом смысле гораздо эффективнее принудительная вентиляция, в которой для перемещения воздуха используются различные механизмы, такие как центробежные или осевые вентиляторы. Подогрев воздуха совершается с помощью калориферов, а очищение от загрязнений – фильтрами. В результате в помещение по воздуховодам попадает свежий воздух.

Приточная и вытяжная системы вентиляции

По назначению вентиляции ее разделяют на приточную и вытяжную. Первая обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, который может быть:

охлажденным;

подогретым;

увлажненным;

очищенным от пыли.

Все это определяется требованиями и нормами помещения, в котором производится вентилирование воздуха.

Действие вытяжной системы основано на противоположном принципе: она очищает воздух в помещении путем удаления загрязненного. Эти два типа вентиляции могут работать по отдельности, но их совместное использование способствует созданию более комфортной среды.

В производственных цехах большую пользу приносит местная вентиляция, предназначенная для воздухообмена на определенных участках загрязнения. В этом случае происходит локализация загрязненного воздуха и удержание его от распространения по всему помещению. В качестве примера подобной системы можно указать крышные вентиляторы, расположенные в производственных цехах над станками.

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