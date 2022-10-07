Олег Лавричев организовал экскурсию в нижегородский "Лимпопо" для детской команды из ДНР Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев при поддержке директора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина организовал для юных боксеров из Шахтерска Донецкой Народной Республики экскурсию в зоопарк.

По словам тренера команды Вениамина Ермакова, в родном городе ребят обстановка пока неспокойная. В настоящее время возможности продолжать тренировки нет. Он поблагодарил председателя городской Думы за оказанную помощь в посещении зоопарка и отметил, что для детей подобные мероприятия очень важны и интересны.

"Спасибо руководству зоопарка за предоставленную возможность. Мы все понимаем, что в тех условиях, в которых ребята живут и растут уже девятый год, они во многом лишены того, что для наших детей является нормой жизни. Экскурсия в зоопарк познакомит их с животным миром, поможет развить кругозор", – сказал Олег Лавричев.

Юные спортсмены из ДНР также встретились с известным нижегородским боксером, чемпионом мира Андреем Гоголевым, который ответил на вопросы ребят.