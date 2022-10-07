Что важно учесть при долгосрочной аренде квартиры?

Мошенничество – распространенный риск при аренде жилья на продолжительный срок. Невнимательное отношение к оформлению договора нередко приводит к переплате, к выселению жильцов из квартиры настоящим хозяином. Чтобы не выступить в роди жертвы, желательно принять меры, обеспечивающие безопасность сделки, тщательно проверить все документы, предъявленные арендодателем.

Что подлежит проверке

Долгосрочная аренда квартиры в Минске заключается на время, превышающее 1 год. Поэтому заключение и регистрация контракта в федеральном исполнительном органе – обязательный шаг. Что нужно проверять:

Чтобы убедиться в прозрачности договора, необходимо проверить право арендатора на собственность. Это могут быть оригинальные свидетельства приватизации, собственности, наследования, акты купли или продажи. Если предъявляется только ксерокопия, не исключен факт мошенничества. Важно количество собственников. Если у квартиры несколько владельцев, для аренды необходимо согласие каждого, заверенное подписью. Оригинальный паспорт арендодателя для сверки данных с информацией, внесенной в контракт. Сверка данных со сведениями Реестра недвижимости – делают запрос кадастровой выписки. При несовпадении данных сдать жилье пытается посторонний или прописанный на площади человек, арендатор или дольщик. Заключенный с ними договор признается недействительным.

По факту мошенничества можно возбудить уголовное дело, но намного проще изначально обезопасить себя от потери средств.

Обязательные пункты

Доверить составление контракта лучше юристу. Если профессиональная помощь невозможна, необходимо самостоятельно вписать в контракт:

Данные арендодателя и съемщика – ФИО, адрес регистрации. Информацию о жилом помещении – адрес, площадь, собственник. Условия оплаты – сроки, способ, порядок, сумма, обязательность выдачи расписок в 2 экземплярах при оплате наличными. Обязанности сдающего квартиру и арендатора. Условия расторжения. Обычно при расторжении ранее обозначенного времени по желанию съемщика страховой депозит остается у арендодателя.

Можно прописать особые условия, заключенные в период переговоров. К ним относят перенос по времени выплаты страхового депозита, запрет на содержание домашних животных, курение, соблюдение тишины и т. д.

Отдельно составляются приложения с описью дорогого имущества и акт передачи с перечислением дефектов бытовой техники, мебели, ремонта на момент аренды. Вписывают все присутствующие проблемы – трещины стен, отслаивание плинтуса, просохшие пятна воды на обоях, плохую работу холодильника или телевизора. За все неучтенные дефекты хозяин жилья может по завершении аренды потребовать выплаты по добровольному соглашению или через суд. Основание иска – составленные при участии арендатора приложения.

Все квитанции, расписки сохраняются до конца сделки. В противном случае хозяин имеет право заявить о нарушении контракта и на законных основаниях не возвращать страховой депозит.

К нарушению договора с потерей средств приводит любое нарушение, а учесть все нюансы неопытному съемщику проблематично. Поэтому лучше обращаться за помощью в составлении контракта к профессионалам – сотрудникам юридической конторы или надежного агентства недвижимости.

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