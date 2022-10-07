Марина Баландина
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Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, она занимает этот пост с 29 октября.
С 1998 года Марина Баландина работа в Управлении Росреестра по Нижегородской области, а с 2013 года занимала должность замдиректора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской области.
Предыдущий директор Кадастровой палаты Оксана Штейн, которая руководила ведомством в течение 6 лет, с 31 октября заняла пост руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области.
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