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Политика

Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области

31 октября 2022 17:02  [105] Политика
Марина Баландина

Марина Баландина

Фото: Кадастровая палата по Нижегородской области

Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, она занимает этот пост с 29 октября. 

С 1998 года Марина Баландина работа в Управлении Росреестра по Нижегородской области, а с 2013 года занимала должность замдиректора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской области.

Предыдущий директор Кадастровой палаты Оксана Штейн, которая руководила ведомством в течение 6 лет, с 31 октября заняла пост руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области. 

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Теги:
Кадастровая палата
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