Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области Политика

Марина Баландина Фото: Кадастровая палата по Нижегородской области

Марина Баландина стала и.о. директора Кадастровой палаты по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, она занимает этот пост с 29 октября.

С 1998 года Марина Баландина работа в Управлении Росреестра по Нижегородской области, а с 2013 года занимала должность замдиректора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской области.

Предыдущий директор Кадастровой палаты Оксана Штейн, которая руководила ведомством в течение 6 лет, с 31 октября заняла пост руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области.