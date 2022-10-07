Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства. Открытие купального сезона состоится на парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Участниками мероприятия, как сообщает Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области, станет более 50 "моржей".
В День народного единства в рамках открытия купального сезона будет проведен заплыв "Мужество нижегородцев во благо России". Опытные "моржи" проведут консультации по закаливанию и примут участие в соревновании по холодовому плаванию.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал проект "Спорт в каждый двор!", который предполагает бесплатные занятия нижегородцев с профессиональными тренерами на различных спортивных локациях в Нижнем Новгороде.
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