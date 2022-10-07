Нацпроекты — людям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
31 октября 2022 17:06  [61] Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства
30 октября 2022 17:10  [329] Футбольный клуб "Пари НН" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2
25 октября 2022 16:43  [431] Шахматный музей открылся в школе №9 Нижнего Новгорода
24 октября 2022 16:31  [356] Нижегородский борец Садык Лалаев завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях
19 октября 2022 14:49  [399] Турнир по самбо "VLADIMIR. Битва первых" пройдёт в Дзержинске 20-21 октября
18 октября 2022 18:16  [342] Более 63 тысяч "Карт болельщика" уже оформлено в Нижегородской области
17 октября 2022 19:04  [728] Нижегородские каратисты завоевали пять золотых медалей на Кубке ЕврАзии
17 октября 2022 09:12  [286] ФК "Пари НН" проиграл “Зениту со счетом 0:3
14 октября 2022 15:27  [533] Турнир по художественной гимнастике на призы Дины и Арины Авериных пройдет в Нижнем Новгороде 15-16 октября
08 октября 2022 15:30  [735] Проект "ZA самбо" стартовал в Нижегородской области
Спорт

Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства

31 октября 2022 17:06  [61] Спорт

Нижегородские "моржи" откроют купальный сезон в День народного единства. Открытие купального сезона состоится на парковом озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Участниками мероприятия, как сообщает Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области, станет более 50 "моржей".

В День народного единства в рамках открытия купального сезона будет проведен заплыв "Мужество нижегородцев во благо России". Опытные "моржи" проведут консультации по закаливанию и примут участие в соревновании по холодовому плаванию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал проект "Спорт в каждый двор!", который предполагает бесплатные занятия нижегородцев с профессиональными тренерами на различных спортивных локациях в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Купальный сезон Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph