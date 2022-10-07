Нижегородские "Валдаи" закончили навигацию-2022 Общество

Нижегородские "Валдаи" закончили навигацию-2022. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил, что, если в прошлом году суда на подводных крыльях ходили по 11 маршрутам и 42,5 тысячи пассажиров, то в этом году они курсировали по 14 маршрутам и пассажирами их стали более 68 тысяч человек. "Валдаи" в 2022 году соединили Нижегородскую и Ивановскую области, республики Марий Эл и Чувашия.

Глеб Никитин также подчеркнул, что самый популярный маршрут – в Городец через Балахну, его пассажирами стали более 15 тысяч пассажиров), а экскурсии в Юрино "раскупались за час". Глеб Никитин также отметил, что закуплены причалы для Шуховской башни, Юрино, Чкаловска и Макарьево.

Стоит отметить, что за навигацию нижегородские суда на подводных крыльях преодолели более 122 тысяч километров – это как три экватора!

"Цель на следующий год - выход на Волгу в Нижнем 120-местного скоростного судна "Метеор-120Р". Это позволит рассматривать такие направления, как Кострома, Ярославль и Казань", - написал он в заключение.