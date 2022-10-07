Нацпроекты — людям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2022 18:31  [64] Более 40 контейнерных площадок установят в Нижнем Новгороде в 2022 году
31 октября 2022 18:19  [75] Связь стандарта 4G обеспечат в семи нижегородских населенных пунктах до конца года
31 октября 2022 18:06  [151] Нижегородских женщин приглашают связать теплые вещи для военных
31 октября 2022 17:54  [75] Просветительский проект общества "Знание" о героях современной России стартует 3 ноября
31 октября 2022 17:41  [95] Нижегородские "Валдаи" закончили навигацию-2022
31 октября 2022 17:29  [344] Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября
31 октября 2022 17:23  [98] Количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе
31 октября 2022 17:10  [95] Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка"
31 октября 2022 16:50  [91] Депутат дзержинской Думы Сергей Чендырин обсудил с активистами концепцию развития округа №10
31 октября 2022 16:44  [164] Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе
Общество

Более 40 контейнерных площадок установят в Нижнем Новгороде в 2022 году

31 октября 2022 18:31  [64] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в текущем году в Нижнем Новгороде установят еще 42 новых контейнерных площадок.

По его словам, это необходимо для обеспечения туристических мест местами для сбора мусора и для того, "чтобы каждый имел возможность избавиться от мусора недалеко от дома".

В прошлом году в городе было установлено 75 площадок, а в 2022 году уже размещены или заменены контейнерные площадки на Большой Покровской у дома 30А, на Ульянова у дома 29, на Обозной у дома 5, на набережной Федоровского у дома 4, в переулке Крутом у дома 12, на улице Суетинской у дома 3, на улице Ереванской у дома 2/5. До конца года новые площадки появятся на Большой Покровской, Алексеевской, Варварской, Ульянова, Белинского, набережной Федоровского.

Работы планируется завершить к концу ноября.

Ранее сообщалось, что цветовую гамму контейнеров для раздельного сбора мусора могут закрепить законодательно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph