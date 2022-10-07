Более 40 контейнерных площадок установят в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в текущем году в Нижнем Новгороде установят еще 42 новых контейнерных площадок.

По его словам, это необходимо для обеспечения туристических мест местами для сбора мусора и для того, "чтобы каждый имел возможность избавиться от мусора недалеко от дома".

В прошлом году в городе было установлено 75 площадок, а в 2022 году уже размещены или заменены контейнерные площадки на Большой Покровской у дома 30А, на Ульянова у дома 29, на Обозной у дома 5, на набережной Федоровского у дома 4, в переулке Крутом у дома 12, на улице Суетинской у дома 3, на улице Ереванской у дома 2/5. До конца года новые площадки появятся на Большой Покровской, Алексеевской, Варварской, Ульянова, Белинского, набережной Федоровского.

Работы планируется завершить к концу ноября.

Ранее сообщалось, что цветовую гамму контейнеров для раздельного сбора мусора могут закрепить законодательно.