Более 30 млн рублей в этом году выделено на программу региональной льготной ипотеки в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа региональной льготной ипотеки принята в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, в этом году на программу в бюджете заложен 31 млн рублей, а в следующем году планируется выделить уже более 180 млн рублей.

Получить льготную ипотеку смогут многодетные семьи, медицинские работники, пожарные, тренеры государственных и муниципальных учреждений спорта, сотрудники учреждений социальной защиты, полиции и Росгвардии, государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры, муниципальных унитарных предприятий, государственные и муниципальные служащие, ветераны боевых действий, а также ИТ-специалисты.

Льготная ставка будет действовать для договоров об ипотечном кредитовании по одной из льготных программ, заключенных с 1 ноября 2022 года. Так, нижегородцы смогут снизить ставку с 7 до 4% годовых, многодетные семьи – с 7 до 0,1%, по программе семейной ипотеки – с 6 до 0,1%, сельской ипотеки – с 3 до 1%, ипотеки для ИТ-специалистов – с 5 до 3% годовых.

Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, предоставив заключенный с банком договор.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей.

Также напомним, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.