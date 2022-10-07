Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
31 октября 2022 18:58  [42] Более 30 млн рублей в этом году выделено на программу региональной льготной ипотеки в Нижегородской области
31 октября 2022 16:15  [123] Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей НДФЛ
31 октября 2022 12:43  [142] Huawei может прекратить поставки смартфонов в Россию из-за позиции иностранных инвесторов
31 октября 2022 12:22  [220] Дефицит кадров в нижегородской оборонной промышленности составляет 10-12 тысяч сотрудников
31 октября 2022 10:42  [141] Жилищные организации Нижнего Новгорода на конкурсной основе станут партнерами АО "Теплоэнерго"
30 октября 2022 10:35  [409] Жителей Нижегородской области приглашают на вебинар по налоговой реконструкции
28 октября 2022 11:26  [443] Почти 700 млн рублей дополнительно направят на поддержку нижегородских семей с детьми
27 октября 2022 16:43  [418] Компания "Полимерпром" из Нижнего Новгорода увеличит производительность труда на 10%
27 октября 2022 14:23  [342] Александр Шаронов: "Инфляция в Нижегородской области ниже средней по ПФО и по России"
27 октября 2022 13:14  [340] Дополнительные 27,5 млн рублей направят на благоустройство Парковой аллеи в Дзержинске
Экономика

Более 30 млн рублей в этом году выделено на программу региональной льготной ипотеки в Нижегородской области

31 октября 2022 18:58  [42] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа региональной льготной ипотеки принята в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, в этом году на программу в бюджете заложен 31 млн рублей, а в следующем году планируется выделить уже более 180 млн рублей.

Получить льготную ипотеку смогут многодетные семьи, медицинские работники, пожарные, тренеры государственных и муниципальных учреждений спорта, сотрудники учреждений социальной защиты, полиции и Росгвардии, государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры, муниципальных унитарных предприятий, государственные и муниципальные служащие, ветераны боевых действий, а также ИТ-специалисты.

Льготная ставка будет действовать для договоров об ипотечном кредитовании по одной из льготных программ, заключенных с 1 ноября 2022 года. Так, нижегородцы смогут снизить ставку с 7 до 4% годовых, многодетные семьи – с 7 до 0,1%, по программе семейной ипотеки – с 6 до 0,1%, сельской ипотеки – с 3 до 1%, ипотеки для ИТ-специалистов – с 5 до 3% годовых.

Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, предоставив заключенный с банком договор. 

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит на льготную ипотеку более 56 млрд рублей.

Также напомним, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ипотека
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph