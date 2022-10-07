Фото:
Нижегородцы могут оценить уровень бытовой коррупции в регионе в рамках анонимного опроса. Об этом сообщили в отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области.
Согласно информации, опрос пройдет с 1 по 30 ноября. Его результаты доведут до руководства области для принятия решений по вопросам борьбы с коррупцией и повышения эффективности применения антикоррупционных мер.
Как отметил руководитель отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области Алексей Бутусов, участники опроса помогут органам власти объективно оценить уровень бытовой коррупции в регионе и выработать необходимые решения для борьбы с ней.
В ведомстве подчеркнули, что опрос полностью анонимный, а полученная информация будет использована только в обобщенном виде.
Пройти анкетирование можно по ссылке.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+