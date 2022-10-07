Накренившийся из-за сильного ветра памятник Ленину в Сарове будет восстановлен Общество

Фото: соцсети Алексея Сафонова

Накренившийся из-за сильного ветра памятник Ленину в Сарове будет восстановлен. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Алексей Сафонов.

Согласно информации, памятник накренился в ночь с 30 на 31 октября и стал представлять угрозу для жизни прохожих.

В понедельник специалисты обследовали памятник и пришли к выводу, что восстановить его на месте невозможно. Кроме того, было выявлено, что закладные уже пришли в негодность, что повлекло за собой потерю жесткости всей конструкции.



Сейчас памятник демонтирован и отправлен на хранение. Там он пройдет детальное обследование, после чего начнется разработка проекта восстановления.