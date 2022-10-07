Доброволец из Нижегородской области направлен в бригаду, где служил его сын Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Жители региона продолжают заключать контракты с Минобороны РФ и после завершения частичной мобилизации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

Прапорщик Борис П. из Нижегородской области отправится добровольцем на специальную военную операцию. Он уже подписал контракт с Министерством обороны РФ и прошел медкомиссию.

"Я не могу оставаться в стороне, когда моя помощь нужна стране. Хотел пойти добровольцем, когда спецоперация только началась, но заболел ковидом, потом мне отказывали из-за ограничений по возрасту. Сегодня, наконец, добился своей цели. У меня богатый боевой опыт: был командиром разведывательно-диверсионного взвода, много лет занимался гуманитарным разминированием - поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов в горячих точках нашей страны и за рубежом", - рассказал Борис П.

Сын добровольца также принимал участие в военных действиях в Сирии, за что награжден медалью. Сегодня он служит по контракту на корабле Балтийского флота, но успел принять участие в спецоперации в составе бригады береговой охраны. Именно в эту бригаду отправится служить и его отец.

"На данный момент частичная мобилизация в нашей стране завершена, но добровольцы продолжают прибывать в военкоматы, чтобы заключить военные контракты. Один из них - Борис П. Это неординарный человек с большим боевым опытом, который, уверен, очень пригодится", - отметил военком Кстовского и Дальнеконстантиновского районов Дмитрий Морозов.