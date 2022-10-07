Нижегородцы могут поддержать земляка Андрея Федякова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый" Общество

Андрей Федяков Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы могут поддержать земляка Андрея Федякова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, участковый отдела полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду - старший лейтенант Андрей Федяков победил в региональном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый", набрав 1489 голосов.

"Служба в полиции, а именно должность участкового уполномоченного мне по душе. Мне нравится общаться с гражданами и помогать им. Для меня, как и для местных жителей, необходима постоянная связь и взаимная информированность, совместная борьба с преступностью и правонарушениями", – сказал участковый.

Голосование в рамках финального этапа стартовало сегодня, 1 ноября, и продлится до 10 ноября. Отдать свой голос за Андрея Федякова можно по ссылке.

Как отметили в МВД, победителю регионального этапа Андрею Федякову 30 лет, в органах внутренних дел он служит с 2017 года - сразу после срочной службы в армии. Территорией обслуживания является административный участок в Нижегородском районе, на котором проживает около трех тысяч горожан.

О работе Андрея Федякова рассказывают местные жители, коллеги и сам участковый в видео, предоставленном ГУ МВД России по Нижегородской области.