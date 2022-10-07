Почти 30 инициатив будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!"

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Двадцать восемь инициатив на сумму 71,9 млн рублей будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!". Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Дзержинска Иван Носков вместе с жителями оценил ремонт объектов.
Проверяющие осмотрели ремонт 10 километров поселковых автодорог и установку пяти новых спортивно-игровых площадок по программе инициативного бюджетирования.
Как отметил Иван Носков, преображение поселков в городском округе является важным результатом взаимодействия жителей друг с другом и с администрацией города.
"Приятно видеть и слышать, как за шесть лет поменялось восприятие проекта "Вам решать!". Появилось доверие, потому что поданные заявки не откладываются в долгий ящик. К примеру, в Игумнове благодаря активной работе жителей и местной администрации за несколько лет удалось заасфальтировать большинство дорог", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.
Спортивные площадки с прорезиненным покрытием, спортивными и игровыми снарядами появились на улице Юбилейной в поселке Колодкино, улице Школьной в поселке Горбатовка, улице Толстого в поселке Игумново и в переулке Учительском в поселке Петряевка.
Напомним, проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2021 года.
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