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Общество

Фонд "ОМК-Участие" представил опыт трансформации Выксы нижегородскому сообществу коммуникаторов

01 ноября 2022 12:58  [58] Общество
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

Генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина и продюсер "Выкса-фестиваля" Дарья Епишкова представили опыт развития городской территории на встрече с сообществом профессиональных коммуникаторов Нижнего Новгорода "Пипл Френдли". В дискуссии приняли участие министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и представители креативной индустрии Приволжской столицы.

"Фестиваль заметно способствовал тому, чтобы за последние 10 лет город очень сильно изменился. Сам фестиваль тоже трансформировался, теперь в центре всего – Выкса и ее жители, которые вместе с нами хотят сделать самый лучший, комфортный и привлекательный город. Сегодня Выкса — современный и развивающийся город с собственным лицом и культурной программой. Здесь можно увидеть то, чего нигде нет и по-новому взглянуть на культурный опыт. На "Выкса-фестивале" нет гастрольных мероприятий, все события тесно связаны с местным контекстом и проходят при непосредственном участии выксунцев", – отметила Юлия Мишина.

Дарья Епишкова рассказала подробнее о векторе развития "Выкса-фестиваля" и его влиянии на жизнь города в последние три года, а также о ближайших планах. Так, команда "Выкса-феста" стремится развивать организаторские и управленческие компетенции у выксунцев, чтобы со временем все больше местных жителей принимали активное участие в работе над наполнением фестиваля.

"Выкса – город для новых и ярких впечатлений. Побывать там должен каждый, чтобы увидеть, как могут и должны развиваться небольшие российские города. И сделать это можно круглый год. Уникальное производство выксунского завода ОМК открыто для туристов и удивит даже тех, кто уже бывал на металлургических предприятиях. Промышленный туризм – это серьезная работа, драйвер внутреннего туризма в целом. После того, как ОМК открыла свои двери для туристов, многие российские предприятия последовали примеру. Сегодня в Нижегородской области минимум 30 промышленный предприятий готовы провести экскурсии по своей площадке. Выксунский завод остается лидером в этой сфере, постоянно внедряя новшества и оставаясь местом абсолютно безопасным. Хотелось бы, чтобы как в Выксе было и в других районах области", – подчеркнул региональный министр туризма и промыслов Сергей Яковлев.

Справка
Сообщество профессиональных коммуникаторов "Пипл Френдли" организовала директор креативного агентства ЁTIME Татьяна Эгиз, оно объединяет экспертов и специалистов из различных креативных сфер: индустрии событий, маркетинга, дизайна поиска сотрудников, продвижения бренда и других.

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