Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, олимпиада для учащихся 1-9 классов пройдет с 1 по 20 ноября платформе Учи.ру. Она проводится при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для повышения осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения.

Для участия необходимо пройти регистрация на сайте и перейти на страницу олимпиады. Дети смогут в игровой форме повторить или выучить правила поведения на дороге.

"С детства родители всегда учат своих детей при переходе дороги посмотреть сначала налево, а потом направо. Но важно, чтобы такие знания дети получали не только дома, но и в школе. Уверен, что участие в олимпиаде будет полезным для ребят. Удачи каждому, кто примет участие! Каждый из вас станет победителем уже потому, что будет больше знать про безопасность на дорогах", - сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, приглашая школьников принять участие в ежегодной олимпиаде.

Отмечается, что за 3 года проведения олимпиады с ее помощью уровень дорожной грамотности повысили уже почти 5 млн школьников.