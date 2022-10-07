Нацпроекты — людям
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Институт клинической медицины создан в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2022 13:27  [32] Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
01 ноября 2022 13:16  [54] Торжественная церемония награждения детей-героев пройдет в Совете Федерации 3 ноября
01 ноября 2022 12:58  [61] Фонд "ОМК-Участие" представил опыт трансформации Выксы нижегородскому сообществу коммуникаторов
01 ноября 2022 12:50  [74] Почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году
01 ноября 2022 12:19  [87] Почти 30 инициатив будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!"
01 ноября 2022 12:08  [92] Нижегородцы могут поддержать земляка Андрея Федякова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый"
01 ноября 2022 11:58  [212] Доброволец из Нижегородской области направлен в бригаду, где служил его сын
01 ноября 2022 11:52  [164] Многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде
01 ноября 2022 11:34  [119] Строители завершили возведение опор вантового моста через Оку на М-12
01 ноября 2022 11:25  [101] Спортивный инвентарь и фотоаппарат передали в Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Общество

Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"

01 ноября 2022 13:27  [32] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, олимпиада для учащихся 1-9 классов пройдет с 1 по 20 ноября платформе Учи.ру. Она проводится при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для повышения осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения.

Для участия необходимо пройти регистрация на сайте и перейти на страницу олимпиады. Дети смогут в игровой форме повторить или выучить правила поведения на дороге.

"С детства родители всегда учат своих детей при переходе дороги посмотреть сначала налево, а потом направо. Но важно, чтобы такие знания дети получали не только дома, но и в школе. Уверен, что участие в олимпиаде будет полезным для ребят. Удачи каждому, кто примет участие! Каждый из вас станет победителем уже потому, что будет больше знать про безопасность на дорогах", - сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, приглашая школьников принять участие в ежегодной олимпиаде.

Отмечается, что за 3 года проведения олимпиады с ее помощью уровень дорожной грамотности повысили уже почти 5 млн школьников.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph