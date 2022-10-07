Кресло качалка или кресло-глайдер?

Не все, кто хочет купить кресло-качалку знают о существовании кресел с маяниковым механизмом, который плавно раскачивается вперед и назад. По сути, глайдеры - это то же кресла-качалки, только усовершенствованные.

Глайдеры или, как их ещё называют, кресла-маятники имеют неподвижную основу, к которой снизу крепятся две подвижные планки и шарниры раскачивающие сиденье, не касаясь пола. Посмотрите как это работает на примере комплекта из кресла-глайдера "Монарх Люкс" и пуфа:

Засчёт маятникового механизма линолиум или паркет не царапются, никак не повреждаются качанием кресла. Ножки твёрдо стоят на полу, а подвижная сидушка плавно и размеренно раскачивается при небольших усилиях. Поэтому молодые мамы оценили достоинства кресел-глайдеров. В тихий час они садятся в мягкое и удобное кресло и быстро убаюкивают малыша. Ребёнок спит, мама отдыхает.

Как бы стремительно не набирали популярность "маятники", кресла-качалки остаются востребованными, их покупают много и часто. Отечественные фабрики создают новые модели, сочетают материалы, цвета, изобретают практичные ткани. Встречаются кресла-качалки на гнутоклееном каркасе, как в модели "Милано", а есть традиционные с подножкой, как "Фаворит" или "Легенда". Посмотреть их можно на сайте магазина "Evrika Nnov".

Устройство кресел-качалок проще из-за отсуствия механической части, но и глайдеры не так уж сложны в сборке и обслуживании. Простой человек без особых усилий соберёт кресло по простой инструкции.

Нельзя сказать уверенно, что одна модель лучше другой. Кто-то приходит в магазин на одним креслом, а в итоге покупает другое, когда посидит на нём, почувствует удобство, потрогает материалы. Главное, что есть выбор, остальное дело вкуса.

Даже на этом видео, где сравниваются два типа кресел, трудно решить, что нравится больше. Обязательно посмотрите, наша коллега покажет рядом кресла качалки и глайдеры, сравнит принципы качания и устройства моделей. Сразу всё поймёте:

В Нижнем Новгороде работает специализированный магазин "Эврика Ннов", где продаются кресла глайдеры, качалки, подвесные кресла и обычные мягкие кресла для отдыха. Салон находится на 5 этаже ТЦ "Мебельный базар", работает каждый день с 10 утра до 9 вечера. Жители Нижегородской области могут купить кресла на сайте магазина: https://evrika-nnov.ru/catalog/chairs

Большинство моделей находятся на складах в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Доставляют по всей области транспортной компанией. Кстати, полезный совет для читателей. Можно получить дополнительную скидку 3%, которая суммируется с другими акциями. Нужно нажать на оранжевую кнопку "Хочу скидку" над карточкой товара и заполнить короткую форму - имя и телефон. Менеджер получит уведомление и сохранит дополнительную скидку при покупке кресла. Как говорится, "мелочь, а приятно".

Достоинства и недостатки есть в каждой модели, главное - чтобы было удобно и покупка нравилась.

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