Дорогу расширили на участке улицы Деловой в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Завершены работы по расширению участка дороги на улице Деловой в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик выполнил работу по обустройству дополнительной полосы для поворота на улицу Александра Хохлова. Соответствующее поручение ранее дал глава города Юрий Шалабаев.

Дополнительная полоса увеличит проходимость автотранспорта на участке дороги от улицы Родионова до поликлиники онкологического диспансера.

"Раньше здесь была всего одна полоса и из-за этого образовывалась пробка. Автомобилисты, поворачивающий с улицы Деловой налево, больше не будут сдерживать автомобильный поток, идущий с улицы Родионова", - отметили специалисты районной администрации.

Ранее глава города Юрий Шалабаев рассказал, что работа по ремонту участков дорог, ведущих к объектам социальной инфраструктуры, будет продолжена.