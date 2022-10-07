Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2022 15:07  [17] Нижегородские коммунальщики в 2022 году отремонтировали 438 крыш по требованию ГЖИ
01 ноября 2022 14:54  [58] Торговый центр планируется построить в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха-2"
01 ноября 2022 13:56  [100] Дорогу расширили на участке улицы Деловой в Нижнем Новгороде
01 ноября 2022 13:45  [90] Осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября
01 ноября 2022 13:27  [93] Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
01 ноября 2022 13:16  [103] Торжественная церемония награждения детей-героев пройдет в Совете Федерации 3 ноября
01 ноября 2022 12:58  [101] Фонд "ОМК-Участие" представил опыт трансформации Выксы нижегородскому сообществу коммуникаторов
01 ноября 2022 12:50  [112] Почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году
01 ноября 2022 12:19  [103] Почти 30 инициатив будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!"
01 ноября 2022 12:08  [116] Нижегородцы могут поддержать земляка Андрея Федякова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый"
Общество

Дорогу расширили на участке улицы Деловой в Нижнем Новгороде

01 ноября 2022 13:56  [100] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Завершены работы по расширению участка дороги на улице Деловой в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик выполнил работу по обустройству дополнительной полосы для поворота на улицу Александра Хохлова. Соответствующее поручение ранее дал глава города Юрий Шалабаев.

Дополнительная полоса увеличит проходимость автотранспорта на участке дороги от улицы Родионова до поликлиники онкологического диспансера. 

"Раньше здесь была всего одна полоса и из-за этого образовывалась пробка. Автомобилисты, поворачивающий с улицы Деловой налево, больше не будут сдерживать автомобильный поток, идущий с улицы Родионова", - отметили специалисты районной администрации.

Ранее глава города Юрий Шалабаев рассказал, что работа по ремонту участков дорог, ведущих к объектам социальной инфраструктуры, будет продолжена.  

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph