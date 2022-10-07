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Бизнес

ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты

01 ноября 2022 14:03  [87] Бизнес

Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. На втором месте по популярности – средства на рефинансирование, на третьем – кредиты на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков.

Опрос проводился в крупных городах России среди более чем 6 тысяч клиентов в возрасте от 18 до 75 лет. На момент проведения исследования кредиты наличными были оформлены у 21% респондентов.

Из имеющих потребительский кредит каждый четвертый оформлял его на ремонт – такую опцию выбрали 27% заемщиков, причем 16% потратили эти деньги на ремонт квартир, а 11% – на ремонт или строительство частного дома. При этом в прошлом году кредиты на ремонт частного дома брали чаще, чем на ремонт квартир – 13% и 12% соответственно.

Кроме того, 14% заемщиков получили в банках средства на рефинансирование уже существующих кредитов, столько же – на покупку авто и на приобретение бытовой техники или электроники. 13% брали кредит на текущие траты.

Респонденты также направляют заемные средства на отпуск (7%), покупку недвижимости (5%), лечение (5%) и образование (4%). При этом доля кредитов наличными, взятых на покупку мебели, выросла по сравнению с 2021 годом с 5% до 8%.

"Наш опрос показал, что россияне чаще всего брали средства в российских банках для ремонта и обстановки жилья, что связано с высоким спросом на ипотеку, которая традиционно влечет за собой обустройство приобретенной квартиры или дома. А спрос на рефинансирование обусловлен высокими ставками по кредитам весной этого года. Когда ситуация на рынке улучшилась вслед за снижением ключевой ставки, клиенты банков перекредитовались по более комфортным и выгодным условиям", – комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на почти полтриллиона рублей.

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Теги:
ВТБ
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