Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
01 ноября 2022 15:03  [25] ВТБ запустил три новых сервиса для самозанятых
01 ноября 2022 14:20  [83] "Открытие Авто": впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач
01 ноября 2022 14:03  [87] ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты
01 ноября 2022 12:36  [109] ВТБ удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн
31 октября 2022 10:48  [200] МегаФон стал основным партнером Почты России по информированию клиентов
28 октября 2022 18:35  [775] Почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей
28 октября 2022 17:23  [503] МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит
28 октября 2022 15:18  [287] ВТБ получил две награды в премии "Best for Life Design Award"
28 октября 2022 12:32  [317] ПСБ расширяет региональную сеть в Республике Крым и Севастополе
28 октября 2022 12:26  [319] Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ
Бизнес

"Открытие Авто": впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач

01 ноября 2022 14:20  [83] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие") проанализировали, как изменялись продажи популярных автомобилей с АКП в течение трех кварталов текущего года. За счет удачных для автобизнеса зимних месяцев в топ-10 пока сохранилась неизменной тройка лидеров и нашлось место моделям марок из Кореи, Японии и Германии. Но, как и во всех сегментах нашего авторитейла, список наиболее продаваемых "двухпедальных" версий начинают заполнять "китайцы". В то же время на рынке в целом доля машин с АКП впервые за последние несколько лет начала снижаться.    

Прежний лидер рейтинга машин с "автоматом" в нашей стране, Kia Rio, пока сохранил свою престижную позицию. За три квартала текущего года было реализовано 19,3 тысячи таких машин, что на 66% меньше, чем за тот же период в 2021-м. При этом доля "двухпедальных" версий у модели снизилась с 89 до 81%. На втором и третьем местах расположились два Hyundai: Solaris (14,8 тысячи а/м; -60%) и Creta (14,1 тысячи а/м; -68%). В части доли продаж автоматических версий по обеим моделям наблюдался небольшой рост. Но говорить здесь о какой-либо тенденции нельзя. Дилеры просто распродавали то, что могли достать на складах дистрибьюторов после мартовской остановки завода под Санкт-Петербургом.

Совсем иная ситуация по "китайцам". В этом году они впервые оказались в рейтинге самых популярных моделей с АКП. Кроссоверу Chery Tiggo 7Pro чтобы занять четвертое место даже не потребовалось какого-либо значимого роста продаж (10,5 тысячи а/м, +5%). Как и в прошлом году, модель поставляется к нам только с "автоматом". Компактный кроссовер Geely Coolray (6,5 тысячи) также везут в Россию только с АКП. Его продажи даже на 17% снизились и обеспечили девятое место. И наконец, единственный "китаец" в рейтинге, по которому более чем втрое в текущем году выросло количество сделок, это Haval Jolion (9,7 тысячи а/м). При этом Haval остается единственной из ведущих китайских марок, которая, похоже, относится к интересам клиентов в России с наибольшим уважением и тратится на сертификацию кроссоверов не только с АКП, но и с "механикой".

На излете "карьеры" в России в наш топ-10 попал Volkswagen Polo, по которому за 9 месяцев было реализовано 8,6 тысячи автомобилей. Также в рейтинге оказались Toyota RAV4 (7,6 тысячи а/м), Kia Seltos (6,9 тысячи) и Kia Sportage (6,2 тысячи). Однако в отличие от прошлого года в нем уже не нашлось место таким массовым прежде автомобилям, как Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan или Kia K5. Санкции и ограничения по поставкам и производству привели к вымыванию их с рынка быстрее других.      

В целом за три квартала 2022 года в России было реализовано 293 тысячи легковых и LCV автомобилей с различными типами "автоматов". Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года. Доля "автоматических" версии на нашем рынке также снизилась – с 62% до 57,9%. В ближайшие месяцы такая тенденция сохранится. У нас практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались в основном с АКП. А самый массовый производитель машин – АвтоВАЗ – пока смог наладить выпуск машин только с механической коробкой передач. В то же время вместе с существенным ростом продаж "китайцев" общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года. 

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России. 

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph