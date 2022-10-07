Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
01 ноября 2022 15:03  [30] ВТБ запустил три новых сервиса для самозанятых
01 ноября 2022 14:20  [86] "Открытие Авто": впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач
01 ноября 2022 14:03  [90] ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты
01 ноября 2022 12:36  [109] ВТБ удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн
31 октября 2022 10:48  [200] МегаФон стал основным партнером Почты России по информированию клиентов
28 октября 2022 18:35  [775] Почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей
28 октября 2022 17:23  [503] МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит
28 октября 2022 15:18  [287] ВТБ получил две награды в премии "Best for Life Design Award"
28 октября 2022 12:32  [317] ПСБ расширяет региональную сеть в Республике Крым и Севастополе
28 октября 2022 12:26  [319] Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ
Бизнес

ВТБ запустил три новых сервиса для самозанятых

01 ноября 2022 15:03  [30] Бизнес

ВТБ расширил линейку продуктов для самозанятых, добавив три новых бизнес-сервиса. С их помощью клиенты ВТБ смогут с нуля запустить интернет-магазин – начиная от разработки сайта и заканчивая организацией доставки, защитой от возможных претензий и судебных исков.

С помощью сервиса по созданию интернет-магазинов самозанятые смогут в короткие сроки создать полноценный сайт для запуска интернет-магазина, продвигать его в поисковых системах и увеличивать продажи. Основные преимущества сервиса – большое количество функций для разработки сайтов, удобная и эффективная система поддержки пользователей. Самозанятые, работающие с ВТБ, смогут приобрести сервис по специальным условиям.

Для отправки товаров в более чем 640 городов России почтой или курьером самозанятые могут воспользоваться сервисом доставки. Бизнес-сервис гарантирует сохранность отправлений и соблюдение заявленных сроков. Для защиты от клиентских претензий и судебных исков клиенты также могут воспользоваться сервисом по защите профессиональной ответственности.

"В настоящее время для клиентов СМБ мы внедрили уже более 20 бизнес-сервисов, среди которых – юридические услуги, цифровая бухгалтерия, ИТ-закупки, конструктор документов и другие полезные инструменты для развития бизнеса. В последние несколько лет в России отмечается существенный прирост числа самозанятых, поэтому мы активно запускаем решения специально для этого сегмента. Сегодня мы представляем для них три новых сервиса, которые позволят не только проще и эффективнее развивать свой бизнес, но и экономить на небанковских услугах, так как для клиентов ВТБ все партнерские продукты предоставляются на специальных, более выгодных условиях", – комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph