Вступление в СРО: кому это необходимо

Вступить в СРО могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Основное требование – сфера деятельности должна быть связана со строительством или разработкой строительных проектов.

Этот процесс является обязательным, и каждая организация, которая его проходит, будет тщательно проверяться на соответствие. Например, чтобы вступить в СРО Москва, можно обратиться в специализированную фирму и заказать у них услугу. Сотрудники помогут подготовить любую организацию, находящуюся в Москве, к такому вступлению и гарантируют положительный исход дела. Стоимость подобной услуги вполне доступна.

Что нужно, чтобы вступить в СРО строителей

В такое некоммерческое партнерство могут вступить лишь организации, которые работают с крупными договорами – от 3 миллионов рублей и выше.

Каждый кандидат на вступление обязан:

Предоставить необходимые документы на проверку;

Оформить заявление;

Оплатить взносы.

Когда сотрудники СРО обработают запрос, они вынесут свое решение. Если ИП или фирма принимаются, то с ними будет заключен договор. Взносы включают в себя платежи следующего характера: вступительные, членские, компенсационные.

После того как новый член СРО оплатит вступительный взнос, он получит выписку, в которой будет указано, что он принят.

Преимущества вступления в СРО

Вступление в такое некоммерческое объединение позволяет его членам в несколько раз улучшить уровень своей работы: те, кто занимается производством, повысит качество товаров, те, кто предоставляет услуги населению – сможет усовершенствовать качество сервиса.

Все это позволит увеличить цены, получать больше прибыли и повысить заработную плату своим сотрудникам. Организация сможет перейти на следующий уровень развития. Ее конкурентоспособность будет неизменно расти.

В каждом регионе есть собственные СРО. Фирма или ИП, работающая в конкретном регионе, может подать заявку на вступление в СРО, относящееся только к данному региону.

Обязательно ли вступать в СРО

Вступление в СРО считается обязательным для любой фирмы или ИП, которые собираются развивать свою деятельность в крупных масштабах. Членство позволит получать допуск на осуществление самых различных видов работ. Кроме этого, участники СРО смогут принимать участие в тендерных торгах, получать поддержку от других членов организации и т.д.

СРО в обязательном порядке обязана следить за деятельностью каждого из своих участников. Именно этот факт обеспечивает клиентам компаний и фирм, являющихся частью СРО, покупать исключительно качественные товары и услуги.

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