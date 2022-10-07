Красным волкам в нижегородском зоопарке "Лимпопо" дали имена Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Красным волкам в нижегородском зоопарке "Лимпопо" дали имена. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, красные волки – две самки и самец - поселились в нижегородском зоопарке в сентябре. К их приезду был реконструирован вольер, где установили дополнительные деревянные конструкции, лестницы, пеньки, а также отапливаемый дом.

Нижегородцы на протяжении двух с половиной недель могли предложить свои варианты имен для животных в специальном боксе, установленном у вольеров волков. Затем экспертная комиссия зоопарка определила имена-победители.

Генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин рассказал, что для волков были выбраны имена Блис, Мия и Мира. Посетители зоопарка, предложившие эти имена, будут награждены.

СПРАВКА:

Красный волк — довольно крупный зверь с длиной тела 55-110 см, хвоста — 45-50 см и массой 17-21 кг. От обыкновенного он отличается окраской, пушистой шерстью и более длинным хвостом, почти достигающим земли. Также красные волки способны совершать прыжки в длину с места на расстояние 3,5 м.