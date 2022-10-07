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Бизнес

Банк "Открытие" расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей

01 ноября 2022 15:23  [80] Бизнес

Теперь через "Бизнес-портал" можно перечислять зарплату сотрудникам на счета в любых банках. Кроме того, банк расширил возможность выбора тарифов и опций для бесплатных платежей.

Новый функционал позволяет зарплатным клиентам "Открытия" перечислять своим сотрудникам зарплату в разные банки одной ведомостью. Сервис доступен бесплатно в интернет-версии "Бизнес-портала". Нужно лишь направить общую ведомость на всех сотрудников с ФИО и номерами счетов, указав БИК банка получателя. Интернет-банк автоматически создаст платежи в каждый банк и единый документ на подпись клиенту, который можно подтвердить SMS-кодом или USB-токеном. Выплаты по зарплатному проекту поступят на карты "Открытия" без комиссии в течение 15 минут, на карты других банков – по их правилам обработки переводов на счета физлиц.

Также для всех клиентов расширены возможности управления тарифом. Выбор тарифов, периода оплаты и подключение дополнительных опций доступны в "Бизнес-портале" на любом устройстве: в мобильном приложении на смартфонах Android, в интернет-банке с компьютера/ноутбука/планшета и смартфона iOS или Android. На компьютере или ноутбуке это можно сделать через bp.open.ru. На смартфоне или планшете iOS/Android – открыв интернет-банк bp.open.ru в браузере. На смартфоне Android, скачав мобильное приложение bp.open.ru/mobile-apps.

Онлайн можно узнать условия своего пакета услуг, выбрать и подключить новый тариф, установить нужный период оплаты по нему, посмотреть доступные операции в рамках текущего тарифа – лимит переводов и количество платежей. Также через "Бизнес-портал" клиенты могут подключить дополнительные опции: к пакету услуг "Быстрый рост", "Свой бизнес" и "Большие планы" – безлимитные рублевые платежи юрлицам и дополнительный лимит 500 тысяч рублей на переводы физлицам; к пакету услуг "Быстрый рост" или "Свой бизнес" – дополнительный лимит 500 тысяч рублей на переводы со счета ИП на свой счет физлица внутри банка.

Покупка этих опций позволит сэкономить на платежах и переводах до 50%. Подать заявку можно в любой рабочий день, активированы они будут со следующего рабочего дня. Срок действия опции – месяц с возможностью автоматического продления.

За всеми новостями "Бизнес-портала" можно следить в дайджесте событий.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
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