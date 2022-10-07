Почти 500 жителей Арзамасского района приняли участие в пилотном проекте по развитию системы долговременного ухода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Около 500 жителей города Арзамаса и Арзамасского района получили помощь по программе долговременного ухода. Как рассказали в министерстве социальной политике Нижегородской области, поддержка гражданам оказывается в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Арзамаса с мая 2021 года.

В настоящее время 85% участников проекта научились самостоятельно принимать пищу, более 50% – освоили навыки коммуникации с окружающими. Кроме того, сократилось число граждан, направляемых в дома-интернаты.

"Мы видим положительную динамику по снижению обострений хронических заболеваний, количеству вызовов скорой медицинской помощи и случаев госпитализации. Более половины граждан, участвующих в проекте, начали самостоятельно передвигаться по дому, каждый пятый научился навыкам самообслуживания", – отметила министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

Кроме того, на базе учреждения действует школа ухода за тяжелобольными гражданами Арзамасского района.

Ранее сообщалось, что более 1200 пожилых нижегородцев освоили интернет в центрах соцобслуживания.