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Общество

Почти 500 жителей Арзамасского района приняли участие в пилотном проекте по развитию системы долговременного ухода

01 ноября 2022 15:54  [67] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Около 500 жителей города Арзамаса и Арзамасского района получили помощь по программе долговременного ухода. Как рассказали в министерстве социальной политике Нижегородской области, поддержка гражданам оказывается в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Арзамаса с мая 2021 года.

В настоящее время 85% участников проекта научились самостоятельно принимать пищу, более 50% – освоили навыки коммуникации с окружающими. Кроме того, сократилось число граждан, направляемых в дома-интернаты.

"Мы видим положительную динамику по снижению обострений хронических заболеваний, количеству вызовов скорой медицинской помощи и случаев госпитализации. Более половины граждан, участвующих в проекте, начали самостоятельно передвигаться по дому, каждый пятый научился навыкам самообслуживания", – отметила министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

Кроме того, на базе учреждения действует школа ухода за тяжелобольными гражданами Арзамасского района.  

Ранее сообщалось, что более 1200 пожилых нижегородцев освоили интернет в центрах соцобслуживания.

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Теги:
Арзамасский район Социальные проекты
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