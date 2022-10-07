Почти 2 тысячи кв. м отремонтировали на улице Газовской в Нижнем Новгороде после обращения жителей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 2 тысячи кв. м отремонтировали на улице Газовской в Нижнем Новгороде после обращения жителей к мэру Юрию Шалабаеву во время прямого эфира. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, у домов №17-19 был уложен асфальт на площади 1 916 кв. метров завершены. Всего в Автозаводском районе в 2022 году отремонтировано более 40 тыс.кв. метров проездов на общую сумму более 100 млн. рублей. Также были благоустроены придомовые проезды у 50 домов, в которых проживает более 17 тысяч жителей.

Кроме того, в Автозаводском районе были отремонтированы дороги и тротуары на площади более чем 20 тыс. кв. метров и более 12 тысяч кв. м дорог в частном секторе, а также в поселке Мостоотряд по программе "Вам решать!".

Ранее сообщалось, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. метров дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.